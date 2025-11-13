Глава Волоколамска оценила качество ремонта в детском саду № 5

Обновление образовательного учреждения в Волоколамске вышло на финишную прямую. Результат выполненных работ проверили представители администрации Волоколамского округа, подрядной организации и родительский комитет детского сада.

В здании установлена новая система пожарной безопасности. Полностью обновлен пищеблок. Новое оборудование, посуду и инвентарь приобрели за счет средств местного бюджета. В игровых комнатах и спальнях появилась новая мебель, а скоро доставят современное оборудование для музыкального зала,

Сейчас специалисты завершают фасадные и благоустройство территории. По периметру установят камеры системы «Безопасный регион».

«Уже сейчас видно, как преобразилось здание. В саду стало светлее, теплее и уютнее — именно так, как и должно быть», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Юрьевна Козлова.

Отремонтированный детский сад откроет свои двери для детей до конца текущего года.