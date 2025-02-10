Глава Волоколамска Козлова проверила капитальный ремонт Осташевской больницы

Продолжается установка вентиляции и кондиционирования, медицинского газоснабжения.

«Ремонт делают по программе „Здравоохранение Подмосковья“. Уверена, что новое здание оправдает все ожидания и будет не только комфортным, но и соответствующим всем современным требованиям», — отметила Наталья Козлова.