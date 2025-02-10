Глава Волоколамска Козлова проверила капитальный ремонт Осташевской больницы

МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)

В Волоколамском округе продолжается капитальный ремонт главного корпуса Осташевской больницы. Работу подрядчика проверили глава Наталья Козлова, ее заместитель Марина Марнова, главный врач Анжела Магомедова, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

Специалисты выполнили значительную часть: обновили фасад, завершили кровельные работы, заменили окна и двери, привели в порядок коридоры, кабинеты и санузлы.

Монтаж радиаторов, сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на 95%, прокладка электрики — на 79%.

МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
Фото: МАУ «Волок-Медиа» (СМИ Волоколамского муниципального округа)
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Продолжается установка вентиляции и кондиционирования, медицинского газоснабжения.

«Ремонт делают по программе „Здравоохранение Подмосковья“. Уверена, что новое здание оправдает все ожидания и будет не только комфортным, но и соответствующим всем современным требованиям», — отметила Наталья Козлова.

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