Глава Волоколамска Козлова проверила капитальный ремонт Осташевской больницы

В Волоколамском округе продолжается капитальный ремонт главного корпуса Осташевской больницы. Работу подрядчика проверили глава Наталья Козлова, ее заместитель Марина Марнова, главный врач Анжела Магомедова, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева.
Специалисты выполнили значительную часть: обновили фасад, завершили кровельные работы, заменили окна и двери, привели в порядок коридоры, кабинеты и санузлы.
Монтаж радиаторов, сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на 95%, прокладка электрики — на 79%.
Продолжается установка вентиляции и кондиционирования, медицинского газоснабжения.
«Ремонт делают по программе „Здравоохранение Подмосковья“. Уверена, что новое здание оправдает все ожидания и будет не только комфортным, но и соответствующим всем современным требованиям», — отметила Наталья Козлова.
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