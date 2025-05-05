Глава Талдома рассказал о результатах восстановления электроснабжения после циклона

Восстановление электроснабжения в населенных пунктах Талдомского городского округа продолжается, однако вести работы становится сложнее из-за плохой погоды. О промежуточных результатах после оперативного совещания сообщил глава Талдома Юрий Куперин в личном Telegram-канале .

Чинят объекты круглосуточно. В данный момент в деревне Волдынь планируют запустить электроэнергию, там трудятся три бригады. Временное электроснабжение от генераторов уже получили девять населенных пунктов.

«На данный момент активно работают 12 бригад от ПАО „Россети“ и три бригады от АО „Мособлэнерго“», — написал Куперин.

Также глава Талдома отметил, что за три дня благодаря работникам «Мособллеса», МЧС и ряда других профильных служб было устранено 5785 навалов деревьев. Это облегчило работу энергетиков. Однако погода создает напряженность, из-за порывов ветра на проблемных участках снова может возникнуть разрыв сетей.

Завершить работы и вернуть жителям привычные условия жизни надеются как можно скорее.