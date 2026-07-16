Глава Ступина проверил новую котельную в селе Татариново

Современная блочно-модульная котельная мощностью 6 МВт будет обеспечивать теплом около полутора тысяч человек и социальные объекты села Татариново. Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских, профильные заместители, представители депутатского корпуса и местные жители побывали на объекте с инспекцией.

Несмотря на то, что строительные работы только недавно закончились, котельная уже обеспечивает село горячей водой. Кроме того, объект подключили к сетям водоотведения, газо- и электроснабжения.

«Полноценное подключение котельной к системе теплоснабжения запланировано на сентябрь. При подаче тепла будет проведена регулировка оборудования на максимальных режимах для последующей эксплуатации в отопительный период 2026–2027 годов», — рассказал директор «ПТО ЖКХ» округа Юрий Худяк.

Сергей Мужальских также обсудил с местными жителями качество водоснабжения.

«Они озвучили проблему с подачей горячего водоснабжения. Мы разобрались в этом вопросе. Необходимо проложить порядка 50 метров тепловых сетей. Уверен, что после проведения этих работ и гидравлических испытаний отопительный сезон пройдет в штатном режиме», — сказал глава Ступина.

Всего в 2026 году в округе запланировано строительство восьми блочно-модульных котельных и реконструкция одной действующей