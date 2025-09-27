Глава Ступина проверил ключевые городские объекты теплоснабжения
В городском округе Ступино продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Глава округа вместе с руководителем муниципальной коммунальной службы провел инспекцию ключевых объектов теплоснабжения.
Особое внимание было уделено тепловым сетям у Лицея № 2, на улице Крупской и на улице Калинина в районе детского сада «Дюймовочка». Работы по ремонту и подготовке этих участков планируется завершить в ближайшее время.
В приоритете — своевременное подключение образовательных учреждений: школы и детские сады обеспечат теплом в первую очередь, чтобы создать комфортные условия для учебы и воспитания детей.
Специалисты также проверяют состояние оборудования и инженерных систем, чтобы минимизировать риск аварий в зимний период.