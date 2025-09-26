Глава Ступина проверил благоустройство проспекта Победы

Благоустройство проспекта Победы в Ступине идет полным ходом. Глава городского округа Сергей Мужальских приехал на место, чтобы посмотреть, на какой стадии находятся строительные работы.

На территории площадью 1,9 гектара уже выполнен демонтаж, вывезено более 1450 кубометров строительного мусора, завершено устройство бетонного основания под плитку, ведутся работы по строительству технического помещения для фонтана. Ежедневно на объекте трудятся 30 человек.

Сергей Мужальских рассказал, что достигнуты договоренности с владельцами торговых точек о приведении входных групп к единому формату. Управляющая компания возьмет на себя работы по цоколям и фасадам первого этажа, а также проведет переговоры с собственниками о ремонте балконов. В середине октября начнут озеленение — планируют посадить 135 кленов, 122 куста сирени «Красавица Москвы» и 180 кустов гортензии.

После окончания работ на проспекте Победы появятся пространства для отдыха, детские и спортивные площадки, новые зеленые зоны, а также сухой фонтан в форме первого искусственного спутника Земли.

«Несмотря на то, что контракт рассчитан на два года, планируем завершить благоустройство уже в этом году», — сказал глава муниципалитета.