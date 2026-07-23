Глава Ступина проверил благоустройство пешеходной зоны на улице Андропова

Плановое благоустройство пешеходной зоны на участке длиной около 700 метров началось на улице Антропова в Ступине. Проект реализуют в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Проверить, как идут работы, приехал глава округа Сергей Мужальских. Он отметил, что пешеходная зона давно нуждалась в обновлении.

«Три года назад мы к этому вопросу подходили. Территорию поставили в план работ, предусмотрели с депутатами финансирование. Сейчас идут демонтажные работы. Будет здесь у нас пешеходная зона. Порядка 26 светильников установим с двух сторон, наверное, будет целесообразно в шахматном порядке», — рассказал Сергей Мужальских.