Глава Ступина проверил благоустройство пешеходной зоны на улице Андропова
Плановое благоустройство пешеходной зоны на участке длиной около 700 метров началось на улице Антропова в Ступине. Проект реализуют в рамках Народной программы партии «Единая Россия».
Проверить, как идут работы, приехал глава округа Сергей Мужальских. Он отметил, что пешеходная зона давно нуждалась в обновлении.
«Три года назад мы к этому вопросу подходили. Территорию поставили в план работ, предусмотрели с депутатами финансирование. Сейчас идут демонтажные работы. Будет здесь у нас пешеходная зона. Порядка 26 светильников установим с двух сторон, наверное, будет целесообразно в шахматном порядке», — рассказал Сергей Мужальских.
Рабочие обновят тротуар, расширят проезжую часть, что позволит увеличить количество парковочных мест и сделает движение более комфортным. Кроме того, администрация обратится к предпринимателям с просьбой привести в порядок фасады и цоколи торговых объектов.
Благоустройство планируют завершить к Дню города. Тогда жители смогут оценить обновленное общественное пространство с современным освещением, удобными зонами отдыха и расширенной парковкой.