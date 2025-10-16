Глава Ступина провел встречу со старостами сельских населенных пунктов

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских, его заместители, депутаты, представители обслуживающих организаций встретились со старостами деревень и сел. Главными темами обращений стали вопросы благоустройства и состояния дорог.

Староста деревни Дворяниново рассказала о мосте через реку Каширку, который находится в аварийном состоянии. Сергей Мужальских поручил профильному заместителю выехать на место, обследовать конструкцию и рассмотреть возможность ремонта.

Староста села Верзилово попросил помочь с материалами для плетения маскировочных сетей участникам СВО — соответствующее поручение дали сразу на встрече.