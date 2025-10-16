Глава Ступина провел встречу со старостами сельских населенных пунктов
Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских, его заместители, депутаты, представители обслуживающих организаций встретились со старостами деревень и сел. Главными темами обращений стали вопросы благоустройства и состояния дорог.
Староста деревни Дворяниново рассказала о мосте через реку Каширку, который находится в аварийном состоянии. Сергей Мужальских поручил профильному заместителю выехать на место, обследовать конструкцию и рассмотреть возможность ремонта.
Староста села Верзилово попросил помочь с материалами для плетения маскировочных сетей участникам СВО — соответствующее поручение дали сразу на встрече.
«Старосты — главные люди. Они первыми видят проблемы. Благодаря их активности и неравнодушию жизнь в деревнях становится комфортнее», — отметил Сергей Мужальских.
Такие встречи в формате «выездной администрации» помогают оперативно реагировать на обращения жителей и решать важные вопросы на месте, поэтому эта практика будет продолжена.