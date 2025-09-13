Глава Ступина проинспектировал ремонт теплосети на улице Калинина
Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами, представителями депутатского корпуса и общественной палаты, активистами «Единой России» проверил ход работ на теплосети на улице Калинина. Протяженность трубопровода составляет 1,7 тысячи метров и от него запитано девять многоквартирных домов, где живет свыше шести тысяч человек.
Специалисты меняют четыре трубы диаметром 159 и 219 миллиметров, которые питаются от ЦТП «Северо-Западная». Работы выполнены на 90%. К концу следующей недели пройдут гидравлические испытания.
«Отопительный период жители должны встретить с новыми, надежными сетями. Работы ведутся без перебоев: горячая вода подается по байпасу. К отопительному периоду работы по капремонту должны быть завершены», — отметил Сергей Мужальских.
Вопрос благоустройства территории волнует горожан. По словам руководителя проекта ООО «Полимер Строй» Дмитрия Цирульникова, переживать не стоит.
«Мы понимаем беспокойство жильцов. Все восстановительные работы — асфальт, газоны, дворы — будут завершены к концу октября», — отметил Дмитрий Цирульников.
На встрече с главой жители задавали и другие вопросы: о капитальном ремонте многоквартирных домов, уборке подъездов, подготовке к зиме и другое. Обращения ступинцев приняты в работу.
Напомним, в этом году в округе ведутся масштабные работы на 19 объектах. Модернизируют и строят 12 участков теплосетей, пять котельных, включая три блочно-модульные, два центральных тепловых пункта. Приступили к строительству котельной на Домостроительной — завершить работы планируется в следующем году.