Глава Ступина проинспектировал ремонт теплосети на улице Калинина

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами, представителями депутатского корпуса и общественной палаты, активистами «Единой России» проверил ход работ на теплосети на улице Калинина. Протяженность трубопровода составляет 1,7 тысячи метров и от него запитано девять многоквартирных домов, где живет свыше шести тысяч человек.

Специалисты меняют четыре трубы диаметром 159 и 219 миллиметров, которые питаются от ЦТП «Северо-Западная». Работы выполнены на 90%. К концу следующей недели пройдут гидравлические испытания.

«Отопительный период жители должны встретить с новыми, надежными сетями. Работы ведутся без перебоев: горячая вода подается по байпасу. К отопительному периоду работы по капремонту должны быть завершены», — отметил Сергей Мужальских.