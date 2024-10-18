Глава Ступина ответил работникам авиапредприятия на вопросы об отоплении и транспорте

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел выездную встречу с работниками предприятия «Аэросила». Жители города задали волнующие их вопросы и получили ответы.

Вместе с главой округа на встречу приехали заместитель директора предприятия Олег Голосеев, работники администрации и Ступинской клинической больницы.

Жительница поселка Малино обратилась к руководителю муниципалитета с проблемой, касающейся расписания общественного транспорта. Она рассказала, что изменения в графике движения и объединение части маршрутов создают трудности для работников предприятия, которые приезжают их других населенных пунктов.

Сергей Мужальских объяснил, какие меры власти предпринимают для решения вопроса. По его словам, перевозчик набирает дополнительный штат водителей, пять человек уже начали работу.



На встрече также обсудили сроки окончания ремонта бассейна, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, вывоз мусора и открытие новых летних лагерей на территории округа.



Обращения жителей также касались сферы ЖКХ, ремонта и содержания многоквартирных домов, вывоза мусора, открытия новых летних лагерей на территории округа.