Глава Ступина оценил новую воркаут-площадку в селе Мещерино

Воркаут-площадку в селе Мещерино установили в рамках программы инициативного бюджетирования. Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с депутатом Московской областной думы Андреем Голубевым и профильными заместителями оценил качество спортивного оборудования и благоустройство прилегающей территории.

На встрече присутствовали жители села, которые поблагодарили за реализацию проекта и рассказали, что новая площадка уже пользуется популярностью у детей и подростков.

Заместитель главы округа Елена Генералова рассказала, что изначально объект хотели разместить рядом с площадкой «Метеор», но пока проект проходил согласование, выбрали другое место — между магазинами, достаточно проходное.