Глава Ступина оценил новую воркаут-площадку в селе Мещерино
Воркаут-площадку в селе Мещерино установили в рамках программы инициативного бюджетирования. Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с депутатом Московской областной думы Андреем Голубевым и профильными заместителями оценил качество спортивного оборудования и благоустройство прилегающей территории.
На встрече присутствовали жители села, которые поблагодарили за реализацию проекта и рассказали, что новая площадка уже пользуется популярностью у детей и подростков.
Заместитель главы округа Елена Генералова рассказала, что изначально объект хотели разместить рядом с площадкой «Метеор», но пока проект проходил согласование, выбрали другое место — между магазинами, достаточно проходное.
«Но когда пришло подтверждение, у жителей — двойная радость: в следующем году мы реализуем проект и там. Уже в этом году появится детская игровая площадка, а в 2027 году сделаем сквер с лавочками и освещением между памятником и спортивной площадкой», — сообщила Елена Генералова.
По итогам проверки Сергей Мужальских дал поручение обеспечить регулярное обслуживание площадки и следить, чтобы она была в надлежащем состоянии.