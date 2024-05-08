Глава Ступина Мужальских поздравил с днем рождения дочь бойца СВО | 360°

08 мая 2024, 20:42
Глава Ступина Мужальских поздравил с днем рождения дочь бойца СВО
Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил Алису Мушкину с днем рождения. Девочка является дочерью погибшего героя, отправившегося в зону специальной военной операции.
Он также пожелал исполнения всех желаний и удачи маленькой имениннице.
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«Твой папа — настоящий герой, мы гордимся им! Память о нем будет жить в наших сердцах! Всегда можешь рассчитывать на нашу помощь», — подчеркнул Сергей Мужальских.
Алисе исполнилось четыре года. Она занимается спортивной гимнастикой в детском саду «Лесная сказка» и увлекается рисованием. Девочка уже задумывается о более серьезном занятии спортом, когда вырастет. Алиса гордится своим папой, считая его настоящим героем и защитником.
В июне 2023 года отец Алисы добровольно отправился на службу в зону проведения СВО. Его подвиг был отмечен посмертно орденом Мужества.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Они помогут вернувшимся бойцам СВО найти работу, а также получить социальные льготы.
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