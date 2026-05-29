Глава совета депутатов проверил ремонт гимназии №  23 в Химках

27 мая председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский оценил ход капитального ремонта гимназии № 23. Лидер Движения общественной поддержки и директор школы Олеся Климачева, представители подрядной организации, преподаватели и родители участвовали в обсуждении результатов работ.

Демонтаж на данный момент полностью завершен. Фасад находится на завершающем этапе подготовки. Продолжаются устройство кровли и внутренние отделочные работы. Также ведется монтаж систем электроснабжения, вентиляции и слабых сетей.

«Ремонт гимназии № 23 является значимой инициативой Народной программы партии „Единая Россия“. Главная задача — завершить все качественно, чтобы школа встретила учеников в полном порядке», — отметил Сергей Малиновский.

Здание на улице Тюкова проходит комплексную реконструкцию. Площадь объекта составляет более 2 300 квадратных метров, а гимназия рассчитана на 868 учеников. После завершения капитального ремонта школьники будут заниматься в современном и удобном пространстве.

«Для меня эта стройка — одна из самых волнующих. Здесь учатся наши дети, и они должны получить лучшие условия. Мы вместе с родителями регулярно выходим на площадку, чтобы видеть, как продвигается работа», — поделилась Олеся Климачева.

Контролируют реализацию проекта постоянно. Депутаты и общественные деятели регулярно посещают объект, чтобы оценить темпы и качество ремонтных работ.