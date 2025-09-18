Глава совета депутатов провел прием жителей в Балашихе

Встреча прошла в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». К председателю совета депутатов Балаших Геннадию Попову обратились несколько жителей с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры.

В частности, основными темами обращений стали порядок начисления и оплаты коммунальных платежей, а также вопросы признания многоквартирных домов аварийными. Кроме того, инициативные граждане высказали предложения по улучшению городской инфраструктуры и повышению качества работы коммунальных и социальных служб.

«Все поступившие обращения зарегистрированы и взяты на контроль. По каждому из них будут направлены запросы в органы исполнительной власти. По ряду вопросов я дал гражданам подробные разъяснения в рамках действующего законодательства», — сказал Геннадий Попов.

Напоминаем, что каждый житель округа может обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по следующим адресам: улица Парковая, 7; микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Телефон для записи: 8 (985) 193-64-03.