Глава совета депутатов Геннадий Попов провел прием жителей Балашихи

14 января в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» председатель Совета депутатов Балашихи и руководитель фракции Геннадий Попов провел депутатский прием. На встрече пенсионерка Анна Ларичева получила необходимую консультацию по налогообложению при купле-продаже жилья.

Анна Ильинична и ее дочь проживают в коммунальных квартирах и планируют продать свои комнаты. Однако, чтобы избежать налогообложения, им необходимо дождаться окончания трехлетнего срока с момента приватизации.

«В 2014 году дочку переселили из одной коммуналки в другую, но она только недавно приватизировала свое жилье. Мы хотели бы узнать, можно ли не попасть под налогообложение, если мы продадим их сейчас и купим новое жилье», — рассказала Анна Ильинична. Геннадий Попов, выслушав запрос, сразу связался с налоговой инспекцией для получения разъяснений.

На депутатском приеме в этот день было рассмотрено три обращения. Депутаты Мособлдумы и горсовета Балашихи регулярно проводят приемы в общественной приемной местного отделения «Единой России», что позволяет жителям получать необходимую информацию и помощь по важным вопросам. График приемов доступен в социальных сетях.