Глава Солнечногорска встретился с жителями деревни Дубинино | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:49 Глава Солнечногорска встретился с жителями деревни Дубинино Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Выездной прием администрации Солнечногорска прошел на открытой площадке в деревне Дубинино. На вопросы жителей ответили руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям.

Перед началом традиционной встречи с жителями глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков приехал к семье Егоровых, которые не смогли посетить выездной прием. Руководитель муниципалитета пообещал главе семьи оказать содействие в получении нового протеза и поручил опилить деревья рядом с их домом к 1 июня.

Реклама

В рамках выездного приема администрации удалось решить около 90 обращений от жителей деревень Дубинино и Редино. Основные вопросы касались благоустройства, ЖКХ, вывоза мусора и ремонта дорог.

«Помимо семьи Егоровых во время выезда в Дубинино вместе с коллегами выслушали почти 40 человек. Вопросов много. По всем обращениям граждан даны подробные разъяснения и найдены решения непосредственно на месте, а часть других вопросов взяты в проработку», — отметил Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В этот же день специалисты Солнечногорской областной больницы провели выездную диспансеризацию. Подобные обследования позволяют повысить доступность медицинских услуг для людей, проживающих в удаленной сельской местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».