Глава Солнечногорска встретился с руководителем мусульманской общины

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с председателем местной общины мусульман «Минарет» Рустамом Гариповым.Участники встречи обсудили вклад религиозной организации в развитие Солнечногорска, текущие проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Община мусульман активно помогает семьям военнослужащих специальной военной операции, участвует в социальных проектах, таких как «Школа добрососедства», а также реализует благотворительные программы.
«Община „Минарет“ — это не только духовная поддержка для верующих, но и мощная сила, объединяющая людей вокруг добрых дел. Договорились, что объединим усилия в части развития цифровой грамотности населения и будем взаимно поддерживать важные для жителей начинания», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В завершение встречи Константин Михальков выразил благодарность имам-мухтасибу Рустаму Гарипову за инициативы, направленные на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений как в Солнечногорске, так и в Подмосковье.