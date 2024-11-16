Глава Солнечногорска встретился с руководителем мусульманской общины

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с председателем местной общины мусульман «Минарет» Рустамом Гариповым. Участники встречи обсудили вклад религиозной организации в развитие Солнечногорска, текущие проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Община мусульман активно помогает семьям военнослужащих специальной военной операции, участвует в социальных проектах, таких как «Школа добрососедства», а также реализует благотворительные программы.

«Община „Минарет“ — это не только духовная поддержка для верующих, но и мощная сила, объединяющая людей вокруг добрых дел. Договорились, что объединим усилия в части развития цифровой грамотности населения и будем взаимно поддерживать важные для жителей начинания», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.