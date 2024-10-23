Глава Солнечногорска встретился с бойцами СВО и их семьями

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с бойцами специальной военной операции и их семьями. Также в этот день военнослужащих поздравили с Днем отца.

Участники встречи обсудили адресную и гуманитарную помощь и строительство часовни в память об ушедших бойцах. Также руководитель местной фракции «Единая Россия» Ольга Гончар рассказала о важных проектах «Единой России» — «Крепкая семья» и «Историческая память», направленные на поддержку семей и сохранение исторической памяти.

«У каждого военнослужащего есть дети, каждый из них хочет дать ребенку лучшее воспитание, лучшее образование и мирное небо над головой. Желаю каждому отцу крепкого счастья, пусть оно придает вам уверенности в своих силах. Главное, чтобы общество у нас было здоровым, а дети воспитывались с правильными семейными ценностями», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подобные встречи с бойцами специальной военной операции и их семьями в Солнечногорске проходят регулярно.

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