Глава Солнечногорска вручил жилищные сертификаты двум детям-сиротам

Сертификаты на жилье получили в Солнечногорске два юных жителя из числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Такая мера поддержки — часть программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе с депутатом округа Ларисой Борисовой торжественно вручили жилищные свидетельства Анне и Артему. За 2024 год это уже пятый и шестой по счету документ. Благодаря государственной программе ребята выберут для себя квартиру на территории Подмосковья.

«Очень приятно, что при возможности купить жилье на всей территории области, каждый выбрал для жизни именно Солнечногорск. Желаю нашим юным жителям мечтать о важном и реализовывать свой потенциал, мы всегда рядом! Отмечу, что до конца года предоставим возможность переехать в новую квартиру еще шести детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей», — рассказал руководитель муниципалитета Константин Михальков.

Получить жилищный сертификат в Московской области могут дети старше 18 лет. В остальных регионах России сертификаты выдают сиротам только по достижении 23 лет.

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