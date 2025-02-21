Глава Солнечногорска вручил медаль «80 лет Победы» ветерану Василию Рыбакову

Ветерана Великой Отечественной войны Василия Рыбакова поздравили с наступающим Днем защитника Отечества в Солнечногорске. Глава муниципалитета Константин Михальков вручил ему юбилейную медаль «80 лет Победы».
Участниками торжественного события также стали депутаты Совета депутатов Николай Трофимов и Наталья Ульянова.
С 2000 года Василий Рыбаков живет в Солнечногорске с 2000 года. В 2003 году он основал хуторскую Казачью организацию в Андреевке и был удостоен звания Почетного гражданина городского поселения. Кроме того, он активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.
«Боевой список Василия Николаевича очень большой: он участвовал в битве на Курской Дуге, в освобождении Харькова и получил в боях пять ранений. За безупречную службу он был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, а также множеством медалей, включая „За Победу над Германией“. Мы гордимся и дорожим нашими героями! Благодарим их за мирное небо над головой. Спасибо за тёплый приём и приятную беседу. К 9 Мая обязательно заедем в гости еще раз»,— отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Несмотря на свой почетный возраст, Василий Николаевич поразил гостей своей энергией и даже исполнил несколько песен. По инициативе и поручению губернатора Андрея Воробьева юбилейными медалями «80 лет Победы» будут награждены 241 ветеран в Солнечногорске.
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