Глава Солнечногорска проверил состояние дворов и сквера в поселке Ржавки

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков 13 мая провел выездной осмотр территории поселка Ржавки. Вместе с жителями и профильными специалистами он оценил состояние дворов, зеленых зон, пешеходных дорожек и лесной экотропы.

Во время обхода особое внимание уделили центральному скверу поселка. На территории обнаружили участки с поврежденной плиткой и неровным покрытием. Константин Михальков поручил до конца мая устранить дефекты и привести дорожки в порядок. Кроме того, территорию предложили включить в программу обновления на следующий год.

Отдельно участники осмотра посетили лесную экотропу в сторону Менделеево, которую ранее создали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. После непогоды на маршруте появились повреждения, а часть территории относится к лесному фонду, что ограничивает проведение некоторых работ.

«Место востребованное и любимое жителями. После непогоды там появились проблемы, плюс территория относится к лесфонду. Вместе с региональными коллегами будем искать решения и приводить все в порядок», — отметил Константин Михальков.

Во время обхода специалисты зафиксировали несколько задач, которые планируют решить в ближайшее время. За домом № 17 уберут поваленные деревья, возле дома № 18 закроют запорную арматуру, чтобы ограничить доступ детей к вентилям. Также в порядок приведут лесной участок рядом с жилыми домами и обновят дорожку к дому № 3.

В администрации сообщили, что в план работ на 2027 год включат замену асфальтового покрытия и ремонт пешеходных коммуникаций на территории поселка. Часть предложений поступила непосредственно от жителей во время встречи.

Кроме того, глава округа поддержал инициативу жителей по благоустройству центральной клумбы. Совместную высадку цветов запланировали на 20 мая. Для семей также хотят организовать небольшую культурную программу.