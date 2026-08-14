Глава Солнечногорска проверил содержание территории в поселке Голубое

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков 13 августа провел обход территории поселка Голубое. Вместе с первым заместителем Виталием Тушиновым, депутатами и жителями он проверил дорожную ситуацию у школы, работу канализационной насосной станции и состояние пешеходных переходов.

Во время обхода рассмотрели вопрос обустройства дополнительного пешеходного перехода у дома № 13 на улице Трехсвятской. Ситуацию с переходами возле открывшегося торгового центра поднимут на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Обсудили также организацию парковочного пространства и соблюдение требований дорожных знаков. Вопросы движения и стоянки транспорта в Голубом дополнительно проработают совместно с ГИБДД и руководством МВД.

Кроме того, проверили работу обновленной канализационной насосной станции и прилегающей территории.

«Жители, думаю, уже заметили: после того как станцию довели до проектного состояния, изливы коммуникаций в районе школы сошли на нет. Вторая КНС — еще в очереди, а сегодня — территория возле станции и тропинка вдоль школы. Раньше ее часто подтапливало. Договорились со службами привести в порядок дорожку, убрать дефекты и исключить выход из канализации и ливневых вод», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

По итогам встречи профильным службам поручили устранить выявленные недостатки и выполнить необходимые работы до начала учебного года.

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