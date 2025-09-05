Глава Солнечногорска проверил качество благоустройства четырех улиц

В городском округе Солнечногорск ввели новую систему мониторинга содержания и благоустройства территорий: теперь специальные обходные группы регулярно инспектируют улицы и дворы, а все выявленные недочеты сразу вносят в электронное приложение. К одной из таких проверок присоединился глава округа Константин Михальков.

Вместе с сотрудниками администрации и МБУ «ДЕЗ» он посетил улицы Банковскую, Дзержинского, Ленинградскую и Колхозную. Во время обхода у комиссии появились замечания к фасадам зданий и торговых объектов, дорожному покрытию и состоянию пешеходных зон.

«Мы кардинально меняем систему содержания города. Для этого мы создали бригады обходчиков, которые каждую неделю проверяют всю уличную сеть муниципалитета. Замечания вносят в единую систему, и подрядчики обязаны их устранять за 24 часа. За неделю выявили и исправили уже более 1700 недоработок, это доказывает, что система работает», — сказал Константин Михальков.

По итогам осмотра глава дал конкретные поручения. Так, до наступления холодов заменят покрытие тротуара на улице Дзержинского, а в 2026 году проведут его полную реконструкцию. В сентябре после обновления теплосетей восстановят дорожное полотно на Ленинградской улице. Кроме того, на Колхозной улице организуют подсыпку дороги.