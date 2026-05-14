Глава Солнечногорска проверил этапы модернизации теплоснабжения в Менделееве

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск реализуется несколько проектов по губернаторской программе. Главный из них — строительство новой мощной блочно-модульной котельной. Этапы модернизации объекта теплоснабжения вместе с профильными специалистами проверил глава Солнечногорска Константин Михальков, об этом сообщили в его телеграм-канале .

«Это один из ключевых объектов для стабильного теплоснабжения Менделеево. Готовность котельной сегодня составляет 95%. Уже установлены котлы, насосное оборудование, теплообменники, системы автоматики, пожарной и охранной сигнализации. Смонтированы инженерные сети и система газоснабжения», — отметили в сообщении.

По информации Михалькова, Ростехнадзор и подрядчик в июне готовы начать пусконаладочные работы, сейчас проходит подготовка к ним.

Одновременно со строительством котельной завершается капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Готовность объекта — 87%, обновлено около 29 километров сетей.

«Основной объем работ уже выполнен, впереди — завершение монтажа оставшихся участков и сварочных работ», — отметил глава округа.

Также в Менделееве завершили капитальный ремонт действующей котельной, в ней обновили насосное оборудование, теплообменники и автоматику котлов. Михальков подчеркнул, что все работы держит на ежедневном контроле.