Глава Солнечногорска провел выездной прием населения в ДК «Выстрел»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с профильными заместителями, начальниками управлений и специалистами провел выездной прием жителей. Главное внимание уделили теме ЖКХ.

С жителями микрорайона Выстрел обсудили обновление котельной и инженерных сетей.

«Мы с командой заместителей занимаемся глобальным обновлением объектов коммунальной инфраструктуры по всему городскому округу. У людей, конечно же, возникает много вопросов, поэтому мы стараемся как можно чаще встречаться лично и отвечать на волнующие их темы. Жители оценили такой формат и попросили, чтобы подобные встречи проходили хотя бы раз в месяц», — рассказал Михальков.

Во второй части встречи собравшиеся смогли лично обратиться к главе с предложениями, вопросами и идеями по темам ЖКХ, благоустройства и капремонта домов. Также обсудили вывоз коммунальных отходов, назначение управляющих компаний, обустройство детских игровых площадок.

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