Глава Солнечногорска провел встречу с жителями поселка Менделеево

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с заместителями Ольгой Мошаровой, Нодаром Бощеваном, а также уполномоченным по территории Любовью Игнатовой провели прием жителей поселка Менделеево. Главной темой встречи стала сложная судебная ситуация с земельным участком, который находится в частной собственности.

Местные жители сообщили, что на этом земельном участке всегда росли деревья, и он представлял собой важную зеленую зону для поселка. С 2016 года проходили судебные разбирательства относительно принадлежности этих земель к лесному фонду. Суд отклонил исковые требования территориального управления Росимущества и Комитета лесного хозяйства, признав право собственности застройщика.

«Тамаре Юрьевне, Елене Анатольевне и всем, кого касается этот вопрос: спасибо, что обратились. Такие истории показывают, как важно решать проблемы сообща», — подчернкул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.