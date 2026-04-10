Глава Солнечногорска провел встречу с жителями микрорайона ЦМИС

Глава Солнечногорска Константин Михальков 9 апреля встретился с жителями микрорайона ЦМИС в формате выездной администрации в лицее № 8. Вместе с заместителями, депутатами и профильными специалистами разобрали 28 поступивших вопросов, касающихся благоустройства, ямочного ремонта дорог, модернизации сетей водоотведения и другого.

Отвечая на вопрос жителя о благоустройстве по всему округу, Константин Михальков отметил, что в 2026 году комплексно благоустроят восемь дворовых территорий, обновят пять детских площадок, включая «губернаторскую», сквер у физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», а также к 1 июня завершат преображение набережной Тимоново — ее готовность составляет 87%. Кроме того, на экспертизе находится проект реконструкции Советской площади и запланированы проектно-изыскательные работы по парку Победы, которые затронут порядка восьми гектаров его территории.

По ямочному ремонту дорог глава сообщил, что оцифровка дефектов полотна в микрорайоне ЦМИС намечена с 14 по 16 апреля. После внесения информации в «Систему контроля и планирования работ» начнется их устранение. Также после обследования будут выработаны решения по участку изношенной канализации от улицы Стеклозаводской до переулка Ленина.

«Выездная администрация — это инструмент, когда житель говорит, а чиновник слышит. Все 28 вопросов — в работе. По быстрым решениям отчитаемся в ближайшие недели. По долгосрочным — благоустройство, канализация — будем держать в курсе на каждом этапе», — сказал Константин Михальков.

На выездной администрации отметили, что с жителями будут держать обратную связь по вопросам, которые требуют дополнительной проработки.

