Глава Солнечногорска провел встречу с молодежными активистами

Первое окружное заседание координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» состоялось в Солнечногорске. Глава округа Константин Михальков обсудил с активистами всероссийские проекты и развитие молодежных инициатив.

На встрече отметили главные достижения «Движения первых» округа: они провели более 200 мероприятий за год, победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена», приняли участие в форуме лидеров в «Артеке» и «Территории смыслов», выступали в качестве волонтеров на крупнейшей международной выставке «Россия» на ВДНХ и многое другое.

«Ребята уже сейчас меняют наш округ к лучшему. Это тысячи юных лидеров, талантливых, инициативных, готовых работать на благо своей школы, города и всей страны. С таким активным поколением нас ждет уверенное развитие», — отметил Константин Михальков.

Ребята поделились своими амбициозными планами на будущее. Одним из ключевых проектов 2025 года станет муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который пройдет в апреле на базе школы № 4.

«Мы планируем в 2025 году реализовать множество различных проектов на территории городского округа: всероссийских, региональных. На „Зарницу 2.0“ соберутся команды из разных школ. Они будут соревноваться в военно-патриотических и спортивных дисциплинах», — поделился руководитель «Движения первых» Солнечногорска Алексей Чернышов.

В муниципалитете также состоятся этапы всероссийского проекта «Вызов первых» и регионального чемпионата по оказанию первой помощи. Активисты намерены развивать движение «Юннаты первых», реализовывать всероссийскую программу «Мы — граждане России», а также муниципальную инициативу «Школа актива» и другие проекты. Особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны, уходу за воинскими мемориалами и сбору гуманитарной помощи.

«Как сказал наш президент, мы должны строить будущее на крепком фундаменте, и этот фундамент — патриотизм. Это основа работы „Движения первых“, и мы оказываем ребятам всевозможную поддержку», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова.

Константин Михальков пригласил ребят из «Движения первых» принять участие в патриотическом проекте «Солнечногорск. Успех в единстве поколений», который стартовал в марте 2025 года по инициативе партии «Единая Россия».