Глава Солнечногорска провел встречу с молодежными активистами

Встреча главы и представителей «Движения Первых» прошла в администрации Солнечногорска. В ходе беседы подвели итоги работы и рассказали о достижениях юных активистов за последние полгода, а также наметили совместные планы.

Мероприятие состоялось в рамках второго Координационного совета при главе округа по взаимодействию с «Движением Первых». За шесть месяцев работы волонтеры провели более 100 мероприятий.

Особенно выделили муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победители соревнований — команды школы № 4 и Андреевской школы — затем достойно представили округ на региональном этапе.

Также на встрече отметили личные успехи ребят. Дарина Лизунова, например, стала участником всероссийского съезда «Движения Первых», а еще один участник Егор Карелин победил в отборе на федеральную смену «Академии Первых» и «Движение вверх!». Еще юноша получил главную роль в спектакле «Классика Победы. Память поколений» в Малом Театре.

«Поговорил с нашими активистами — и снова убедился: в Солнечногорске растет поколение, которое не сидит сложа руки, а действительно меняет жизнь вокруг себя. Предложили проводить молодежные выезды в другие города для культурного обмена. Собравшиеся идею поддержали, нам всегда есть, чем поделиться. Лично для меня особенно ценно, что ребята не просто говорят, а делают, так ещё и с живым интересом к каждому событию», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Руководитель местного отделения «Движения Первых» Алексей Чернышов поделился планами на лето и новый учебный год. На каникулах волонтеры реализуют флагманский проект — тематический День Первых на базе школьных лагерей.

Его организовали в лицее № 7, школах № 2 и № 4 и планируют включить в список еще четыре учреждения. Для ребят проводят интерактивные командообразующие игры.

А с 4 по 9 августа 70 активистов из Солнечногорска, которые проявили себя, поедут на смену в лагерь учебно-методического центра «Авангард» в Одинцове.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Имена Героев» проводят работу для присвоения местному отделению имени писателя Бориса Васильева.

«Мы постоянно взаимодействуем с администрацией. Совместно реализуем разные проекты: проводили муниципальный этап игры „Зарница 2.0“, с управлением образования организуем различные мероприятия в школах, активно взаимодействуем с отделом молодежной политики и другими структурными подразделениями», — прокомментировал руководитель местного «Движения Первых» Солнечногорску Алексей Чернышов.

В Солнечногорске первичные отделения «Движения Первых» открыты почти во всех школах, местном колледже и двух молодежных центрах. Они объединяют порядка 5700 участников.