Глава Солнечногорска провел встречу с активной молодежью округа

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск состоялась встреча главы муниципалитета Константина Михалькова с активистами флагманских общественных движений: Волонтеры Подмосковья, Юнармия, Молодая Гвардия Единой России и Движение Первых. Центральной темой разговора стали инициативы по укреплению патриотического воспитания и реализация значимых проектов для развития региона.

Среди приглашенных гостей были главный врач Солнечногорской больницы и депутат Лариса Борисова, а также член Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Егор Карин.

Особое внимание уделили актуальной проблеме распространения недостоверной информации и дезинформации, которая способна негативно влиять на формирование патриотических ценностей. Участники встречи поделились мнениями о важности общения молодых людей с участниками специальной военной операции, которое способствует укреплению патриотического воспитания.

«Наша цель — передать молодому поколению те самые базовые: культурные, семейные и социальные ценности, которые мы несем в себе. Именно желание выстраивать диалог на одном языке помогает научиться слышать друг друга и идти в одном направлении вместе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Успех в единстве поколений».