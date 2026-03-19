Глава Солнечногорска провел урок патриотизма для школьников

Глава Солнечногорска Константин Михальков и известный спортсмен Александр Зарубин встретились с учениками лицея № 7 в рамках проекта «ПолитШкола». Гости говорили со старшеклассниками о жизненных ценностях, гражданской позиции и личной ответственности за будущее.

Беседа получилась живой и откровенной: школьников интересовало устройство политической системы, развитие муниципалитета и возможности для самореализации молодежи. Участники встречи рассуждали о патриотизме, любви к Отечеству и о том, как каждый может сделать жизнь вокруг лучше.

«Ребята спрашивали о том, что действительно их волнует: политика, общественная жизнь, развитие муниципалитета. Среди участников были и депутаты Единой России, которые тоже отвечали на вопросы. Нам важно, чтобы каждый понял простую истину: их будущее зависит только от них самих», — подчеркнул Константин Михальков.

Александр Зарубин поделился историей своего пути в спорте и общественной деятельности. Он рассказал, как пришел к волонтерству и что для него значит любовь к Родине.

«Я поделился, с чего начиналась моя любовь к Родине, откуда во мне появился патриотизм, как начинался путь в волонтерстве. Обсудили, почему есть люди, которые боятся высказывать свою гражданскую позицию. Был выстроен правильный, информативный диалог, где каждый был услышан», — отметил Александр Зарубин.

Во встрече также приняли участие представители депутатского корпуса и общественных организаций. Эта встреча стала третьей в череде мероприятий «ПолитШколы», которую организовало местное отделение «Молодой Гвардии».