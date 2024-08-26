Глава Солнечногорска провел прием жителей в поселке Менделеево

Выездной прием администрации прошел на территории всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений в поселке Менделеево под Солнечногорском. На встрече рассмотрели почти 40 обращений.

Перед выездным приемом глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с коллективом всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева глава муниципалитета вручил почетное звание «Заслуженный деятель науки Московской области» руководителю института Сергею Донченко.

Большая часть обращений на выездном приеме касалась сферы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог. На вопросы жителей ответили руководитель муниципалитета Константин Михальков, муниципальный депутат Ольга Гончар и профильные заместители. По итогам исполнения обращений жители получат обратную связь.

«Мы впервые проводим в этих стенах выездную администрацию, где собрались все профильные специалисты, мои заместители и начальники управлений. Жители интересовались ходом работ на котельной в Менделеево и задали еще 38 различных вопросов, которые мы оперативно взяли в работу», — отметил Константин Михальков.