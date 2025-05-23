Глава Солнечногорска провел очередной прием жителей

От жителей деревни Дубинино поступило множество обращений, касающихся различных вопросов: прокладки дороги к участкам, выделенным многодетным семьям, покоса борщевика на федеральной земле, установки гидранта у пожарного пруда, строительства игровой площадки, восстановления дорог после газификации и учета бесхозяйных дорог.

Жители получили разъяснения и решения по всем вопросам. В частности, контракт на возведение детской площадки площадью площадью 150 квадратных метров уже заключен — ее планируют установить до конца июля 2025 года. Ремонт дорог будет завершен до 30 мая, а по бесхозяйным участкам в настоящее время проходит судебный процесс для признания их муниципальной собственностью.

«Это нужно, чтобы потом включить их в программу по ремонту. Спасибо всем, кто приходит на приемы — за доверие, за активную позицию, за конкретные вопросы. Обратная связь помогает нам делать работу точнее и эффективнее. Все обращения на контроле», — отметил Константин Михальков.

Также к главе округа обратился инвалид-колясочник из поселка Менделеево. Управляющая компания установила пандус в его доме, однако его демонтировали по решению собственников, так как он мешал проходу. В настоящее время рассматривается вариант установки облегченного пандуса, который будет крепиться к стене. Константин Михальков сообщил, что помощь в установке будет предоставлена в ближайшее время.