Глава Солнечногорска поздравил жену бойца СВО с Днем матери

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил семью участника специальной военной операции. Он поздравил жену бойца с Днем матери и вручил подарки для их четырех детей.
К теплым поздравлениям присоединилась главный врач Солнечногорской больницы и депутат Лариса Борисова. Семья поделилась своими жизненными историями и планами на будущее: старший сын в настоящее время служит в армии, а младший мечтает стать министром обороны.
«Видеть их искренние улыбки — самое главное подтверждение, что наша работа действительно важна. Поддержка семей наших защитников — это не только материальная помощь, но и внимание, и тепло, которые они заслуживают. Каждый из нас может внести свою лепту — словом, делом или просто благодарностью», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В Солнечногорске работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Здесь оказывают всестороннюю помощь, включая гуманитарную и консультационную. Центр расположен по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308.