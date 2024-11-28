Глава Солнечногорска поздравил жену бойца СВО с Днем матери

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил семью участника специальной военной операции. Он поздравил жену бойца с Днем матери и вручил подарки для их четырех детей.

К теплым поздравлениям присоединилась главный врач Солнечногорской больницы и депутат Лариса Борисова. Семья поделилась своими жизненными историями и планами на будущее: старший сын в настоящее время служит в армии, а младший мечтает стать министром обороны.

«Видеть их искренние улыбки — самое главное подтверждение, что наша работа действительно важна. Поддержка семей наших защитников — это не только материальная помощь, но и внимание, и тепло, которые они заслуживают. Каждый из нас может внести свою лепту — словом, делом или просто благодарностью», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.