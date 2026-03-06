Глава Солнечногорска поздравил женщин отделения партии с 8 Марта

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с секретарями первичных отделений партии Единая Россия. Поводом стало поздравление женщин с Международным женским днем и благодарность за их работу.

Во время общения руководитель округа отметил значимый вклад участниц в развитие муниципалитета. По его словам, благодаря их инициативности и активной позиции в округе реализуются важные проекты и общественные инициативы, направленные на поддержку жителей.

В неформальной обстановке участники встречи обсудили и ряд новых идей. В частности, речь шла о создании общественного совета и совета ветеранов муниципальной службы. По мнению главы округа, такой орган поможет сохранить профессиональные традиции и передавать их будущим поколениям.

В ходе встречи Константин Михальков также обратился к словам президента и губернатора, отметив важную роль женщин в общественной и семейной жизни.

«Не зря губернатор Андрей Воробьев сказал: „Все держится на женщинах“. Вы умеете вдохновлять, менять жизнь к лучшему и создавать атмосферу доверия. Именно вы помогаете нам слышать людей, выстраивать честный диалог и помнить, ради кого мы работаем», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В завершение встречи женщин поздравили с наступающим праздником и вручили букеты тюльпанов.