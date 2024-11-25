Спортсменка из Солнечногорска стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Спортсменка из Солнечногорска Ева Разградская победила на первенстве по кикбоксингу WKU World Championships 2024 в Греции и стала самой юной чемпионкой мира. С новым титулом Еву лично поздравил глава муниципалитета Константин Михальков и вручил ей подарок.

Ева Разградская начала заниматься кикбоксингом в спортивном клубе «Litvinenko Team» с шести лет. За три года тренировок она приняла участие в 24 крупных боях, включая всероссийские и областные турниры, и одержала победу в 22 из них. В этом году Ева получила титул самой юной чемпионки мира.

«Такой высокий результат в девять лет просто поражает! Желаю Еве не останавливаться на достигнутом и с таким же упорством, и рвением двигаться к спортивным вершинам. Все-таки приятно, что наше молодое поколение занимается спортом, воспитывает дисциплину и ведет здоровый образ жизни», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.