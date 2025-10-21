Глава Солнечногорска посетил обновленную котельную в микрорайоне Выстрел

Руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с активистами и школьниками посетил обновленный объект. Участники экскурсии убедились в положительных изменениях. Отопительный сезон стартовал своевременно, батареи в домах прогреваются в соответствии с нормативами, а количество жалоб от жителей значительно сократилось. Даже при аварийных ситуациях система сохраняет комфортную температуру в течение длительного периода времени.

«Раньше на этот объект поступало более двух тысяч жалоб в год, но финальной точкой стал момент, когда в морозы -30, старая котельная просто встала — прямо в новогодние праздники 2024 года. Сейчас существенно снизилось количество жалоб жителей, наладилась стабильная подача тепла в дома, а оборудование работает надежно и без перебоев. Спасибо всем, кто был рядом: жителям за терпение и доверие, а команде и губернатору за то, что поддерживают нас в самых непростых проектах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На 2025 год запланирована модернизация котельных в населенных пунктах Лыткино, Миронцево, Менделеево, Голубое и по улице Стекольный завод в Солнечногорске. Все проекты реализуются в рамках народной программы партии «Единая Россия».