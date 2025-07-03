Сегодня 21:15 Глава Солнечногорска посетил новое производство спортивного оборудования 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Подмосковье

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с первым заместителем Кириллом Типографщиком посетили новую производственную площадку «Кенгуру.ПРО» в индустриальном парке «Есипово». Завод площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет специализироваться на изготовлении детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями.

Вместе с уже действующим предприятием первой очереди, которое начало свою работу в феврале 2024 года, новый завод займет около пяти тысяч квадратных метров. Ожидается, что после его открытия производственные мощности компании увеличатся на 30%. Инвестиции в данный проект составляют 250 миллионов рублей. На данный момент предприятие производит 2,8 миллиона единиц продукции ежегодно. В основном это современное уличное спортивное оборудование для воркаута, паркура, теннисные столы, баскетбольные и боксёрские стойки, а также инновационные детские канатные комплексы.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Константин Михальков обсудил с руководством «Кенгуру.ПРО» планы по сотрудничеству, включая помощь в привлечении молодых специалистов из колледжа «Подмосковье», развитие спортивной инфраструктуры в округе и совместное проведение уличных спортивных мероприятий. В частности, планируется фестиваль уличного спорта KENGURU GAMES на территории городского парка культуры и отдыха в следующем году. Глава также осмотрел производственные мощности завода. «Порадовало самое современное оснащение производства. Передовые технологии и оборудование позволяют создавать продукцию высочайшего качества, надежную и долговечную, которая будет служить годами на спортивных площадках по всей стране и далеко за ее пределами. Качественное импортозамещение — это ключевая цель федерального проекта партии „Единая Россия“ „Выбирай свое“. Солнечногорск уверенно движется вперед как промышленный и инвестиционный центр Подмосковья», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Генеральный директор «Кенгуру.ПРО» Дмитрий Зайченко сообщил о планах запустить второй корпус до конца 2025 года. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, а монтаж оборудования запланирован на июль–август. «Основная цель расширения — мы начали делать детскую линейку, будем добавлять элементы благоустройства. У нас есть специальная линейка воркаут-оборудования для людей с ограниченными возможностями. Они к нам обратились, и мы разработали вместе с ними. Такое оборудование мы часто ставим в реабилитационные центы, общественные зоны», — рассказал генеральный директор ООО «Кенгуру.ПРО» Дмитрий Зайченко. Расширение производства создаст новые рабочие места для жителей округа. «Кенгуру.ПРО» является официальным сублицензиатом спортивного оборудования для выполнения норм ГТО и для этого построит площадки по всей стране. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ с «Федеральной дирекцией организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» и Минспортом РФ.