Глава Солнечногорска посетил индустриальный парк в деревне Есипово

Глава городского округа Константин Михальков совместно с членом Совета Федерации Беланом Хамичиевым, первым заместителем главы муниципалитета Кириллом Типографщиком и депутатом окружного совета Степаном Козловым посетили крупнейший в Подмосковье индустриальный парк «Индастриал Сити», расположенный в деревне Есипово. Это современное цифровое производственное пространство играет ключевую роль в развитии экономики региона.

В ходе осмотра территории делегации была представлена третья очередь парка, площадь которой составляет около 15 гектаров. В настоящее время начато строительство четвертой и пятой очередей, что позволит значительно увеличить число рабочих мест и привлечь новых инвесторов.

«Это уникальный парк, не имеющий аналогов в России. На его территории располагаются различные предприятия и помещения, подходящие для бизнеса любого масштаба — от стартапов до крупных производств. К тому же, это прекрасная площадка для реализации проектов импортозамещения и развития нашей экономики», — рассказал Константин Михальков.

В ходе визита особое внимание было уделено предприятиям, работающим на территории индустриального парка. В частности, делегация посетила ООО «Полуприцепы Хелфиммер», недавно переехавшее из Москвы. Компания занимается сборкой полуприцепов, оборудовав производственный цех кран-балкой и современным сборочным и проверочным оборудованием.

Также гости ознакомились с работой ООО «Флексо-Пак», лидирующего в Центральном федеральном округе производства самоклеящихся этикеток. Эксперты отмечают, что продукция компании соответствует стандартам типографии и является одним из лидеров рынка.

В настоящее время в парке создано около 600 рабочих мест. Ожидается, что после завершения строительства новых очередей количество трудоустроенных жителей увеличится почти вдвое и превысит 1000 человек.