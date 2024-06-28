Глава Солнечногорска поручил убрать навалы мусора у контейнерных площадок

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с первым заместителем Александром Мамлаем и директором муниципального бюджетного учреждения «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» Евгением Дермером провели обход территорий микрорайонов Выстрел и Рекинцо. Особое внимание уделили содержанию дворовых территорий и контейнерных площадок.

Ограждения разрисованные граффити, неубранные сухие ветки, заросшие травой обочины, навал бытового мусора у контейнерных площадок и ненадлежащий вид тротуаров после проведения земляных работ — все эти недочеты выявили во время обхода.

«Такое положение дел никуда не годится. Недочеты в части содержания территории коммунальщики устранят в ближайшие дни. Для решения более сложных вопросов, в том числе касающихся благоустройства, будут приняты более серьезные меры — при необходимости подключать прокуратуру, штрафовать и добиваться отстранения ответственных лиц», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Представители администрации муниципалитета проводят обходы территорий регулярно, чтобы оперативно выявить проблемы и решить их в короткие сроки.

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