Глава Солнечногорска проверил работу компании по производству пластика
Компания «Лемарк» в Солнечногорске — предприятие полного цикла по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков. Руководитель муниципалитета Константин Михальков познакомился с производственным процессом и пообщался с руководством компании.
«Лемарк» — единственный в России завод полного цикла по изготовлению HPL-пластиков. Это сверхпрочный материал, который используется для фасадной или внутренней отделки, производства мебели и других изделий. Производственная мощность завода в месяц составляет 500 тысяч квадратных метров.
«Сегодня на предприятии работает около 200 человек, большинство из них — жители городского округа. Кроме того, здесь регулярно принимают на практику студентов колледжа „Подмосковье“. Уверен, что у сотрудников есть и мотивация, и все необходимые ресурсы для самореализации. А мы, в свою очередь, готовы оказать необходимую поддержку как коллективу, так и самой компании», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Предприятие работает на территории Солнечногорска с 2015 года. Продукция компании присутствует во всех регионах России, а также в Беларуси, Казахстане, странах Балтии и Ближнего Востока.
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