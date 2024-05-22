Глава Солнечногорска проверил работу компании по производству пластика

«Лемарк» — единственный в России завод полного цикла по изготовлению HPL-пластиков. Это сверхпрочный материал, который используется для фасадной или внутренней отделки, производства мебели и других изделий. Производственная мощность завода в месяц составляет 500 тысяч квадратных метров.

«Сегодня на предприятии работает около 200 человек, большинство из них — жители городского округа. Кроме того, здесь регулярно принимают на практику студентов колледжа „Подмосковье“. Уверен, что у сотрудников есть и мотивация, и все необходимые ресурсы для самореализации. А мы, в свою очередь, готовы оказать необходимую поддержку как коллективу, так и самой компании», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.