Глава Солнечногорска подписал соглашение с областной федерацией самбо

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и исполнительный директор Федерации самбо Московской Александр Гавриленков подписали соглашение о взаимодействии. Событие состоялось в школе деревни Голубое. В образовательном учреждении появится секция самбо: помещение уже подобрали, его оборудуют в ближайшее время.

«Мы дали старт национальному проекту на территории округа. Он направлен на привитие здорового образа жизни и правильных моральных ценностей. Сегодня мы заложили этому прочную основу. Инфраструктуру, которая у нас создается благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, максимально задействуем для разностороннего развития наших детей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Соглашение подписали в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа Самбо», который реализуют по всей стране уже полтора года.

Сотрудничество поддержал чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Михаил Мартынов. Он не раз бывал в Солнечногорске, где становился почетным гостем на различных спортивных мероприятиях, включая турнир по спортивному и боевому самбо, посвященный памяти многократного чемпиона Советского Союза Виталия Дарашкевича. Он подчеркнул, что самбо в Солнечногорске на высоком уровне, и важно поддерживать этот уровень, чтобы молодые спортсмены могли развиваться и достигать больших успехов.

«Сотрудничество поможет обеспечить ощутимую поддержку администрации в развитии нашего вида спорта. Это и открытие новых секций, и предоставление помещений, и постоянный контакт с управлением образования, со спорткомитетами и многое другое. Авторитет нашего вида спорта на территории Солнечногорска значительно возрастет при поддержке главы округа», — отметил исполнительный директор Федерации самбо Московской Александр Гавриленков.

На торжественном мероприятии с показательными номерами выступили воспитанники секции самбо спортивного клуба «Смена» под руководством мастера спорта Владимира Турчина. Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства, а их тренеры выразили благодарность Федерации самбо Московской области и администрации округа за предоставленные возможности для развития этого вида спорта.

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