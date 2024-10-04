Глава Солнечногорска подписал соглашение о сотрудничестве с областной ассоциацией старост
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подписал соглашение о взаимодействии администрации с Ассоциацией старост сельских населенных пунктов Московской области. Сотрудничество с ассоциацией откроет новые возможности для совместной работы и позволит сделать старост более эффективными посредниками между людьми и органами власти.
Солнечногорск стал первым округом в Подмосковье, который заключил такое соглашение. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил наладить активное взаимодействие с жителями сельских территорий и развивать институт старост.
«Благодарю Министерство территориальной политики Московской области и лично Марию Нагорную за возможность провести такое важное мероприятие для жителей нашего округа. Отдельная благодарность Федору Степанову за инициативу и всем присутствующим за активную позицию и преданность своим поселениям», — отметил Константин Михальков.
Соглашение включает несколько ключевых мер: проведение выездных встреч администрации с участием старост и представителей министерств для обсуждения актуальных вопросов, выделение отдельного дня в администрации для приема старост, где они смогут общаться с заместителями главы и профильными специалистами, а также специальную маркировку обращений старост в Центре управления регионом для их приоритетного рассмотрения.
Для старост также был создан специальный тelegram-канал, где будет публиковаться вся необходимая информация. Кроме того, в Солнечногорске планируется открыть местное отделение Ассоциации старост для обеспечения постоянного взаимодействия с администрацией и ускорения решения важных проблем сельских территорий. Ассоциация старост Московской области была основана в 2023 году, ее председателем является Федор Степанов.
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