Глава Солнечногорска подписал соглашение о сотрудничестве с областной ассоциацией старост

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подписал соглашение о взаимодействии администрации с Ассоциацией старост сельских населенных пунктов Московской области. Сотрудничество с ассоциацией откроет новые возможности для совместной работы и позволит сделать старост более эффективными посредниками между людьми и органами власти.

Солнечногорск стал первым округом в Подмосковье, который заключил такое соглашение. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил наладить активное взаимодействие с жителями сельских территорий и развивать институт старост.

«Благодарю Министерство территориальной политики Московской области и лично Марию Нагорную за возможность провести такое важное мероприятие для жителей нашего округа. Отдельная благодарность Федору Степанову за инициативу и всем присутствующим за активную позицию и преданность своим поселениям», — отметил Константин Михальков.