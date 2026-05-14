Глава Солнечногорска осмотрел новую котельную в поселке Менделеево

13 мая глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе со специалистами и местными жителями осмотрел новую блочно-модульную котельную в поселке Менделеево. Ее строят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

На объекте мощностью 50 МВт установили современное оборудование российского производства: котлы, теплообменники, насосы, систему автоматики, станцию химводоподготовки и сигнализацию. Котельную подключили к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, провели газопровод и электрокабели. В ближайшее время инспекторы Ростехнадзора проверят готовность к подключению, а пусконаладочные работы запланированы на июнь. После них систему настроят для работы в автоматическом режиме.

«Сейчас в поселке по губернаторской программе одновременно реализуется сразу несколько крупных проектов. Главный из них — строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 50 МВт. Это один из ключевых объектов для стабильного теплоснабжения Менделеево. Наша задача — сделать так, чтобы зимой в домах было стабильно тепло», — сказал Константин Михальков.

Параллельно в поселке заканчивают капитальный ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения. Длина обновляемых коммуникаций превысила 29 километров. Далее — замена последних участков и сварочные работы.

Также капитально отремонтировали действующую котельную: там обновили насосное оборудование, теплообменники и автоматику котлов. Ее будут использовать как резервный источник энергии.

Ожидается, что в новом отопительном сезоне новая котельная обеспечит теплом все 57 домов в Менделеево, социальные объекты и предприятие ВНИИФТРИ — более 7 тысяч человек.