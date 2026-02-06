Глава Солнечногорска обсудил с жителями строительство спортивных объектов

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске прошла встреча главы округа с жителями. На ней обсудили благоустройство общественных пространств и строительство спортивных объектов.

Житель деревни Кривцово попросил обновить площадь перед Домом культуры «Истра». Константин Михальков заявил, что территорию приведут в порядок к концу августа — ко Дню поселка.

«Мы разработаем концепцию благоустройства вместе с жителями. Это место должно стать комфортным и современным», — сказал глава округа.

Ветераны из поселка Менделеево предложили построить дворец спорта. Для этого уже выбрали две площадки, но земля находится в федеральной собственности. Потребуется время, чтобы перевести ее в муниципальную.

«К 1 сентября мы сделаем общедоступным спортивное ядро у школы, которая сейчас в ремонте. Также откроем представительство спортивной школы в Менделеево», — отметил Михальков.

Он добавил, что управление физической культуры подготовит комплексный план развития спорта для всего округа.

На встрече также обсудили жилищно-коммунальные вопросы. Жители поблагодарили за стабильное тепло. В Менделеево к следующему отопительному сезону запустят новую котельную. Поселок также включили в программу по улучшению водоснабжения.