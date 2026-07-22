Глава Солнечногорска обсудил с жителями капремонт дома в деревне Ожогино

21 июня глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с жителями в местном отделении «Единой России». Обсуждались вопросы капитального ремонта многоквартирного дома в деревне Ожогино и состояния пешеходного моста.

Жители рассказали о проблемах с кровлей и фасадом дома в Ожогине, который ранее был ведомственным. Константин Михальков сообщил, что капитальный ремонт здания запланирован на 2028 год. Также он отметил, что в ближайшее время будет проведен совместный осмотр жилья с участием администрации, депутатов и управляющей организации.

Жительница Солнечногорска-7 подняла вопрос о состоянии Тимоновского моста, соединяющего военный городок с микрорайоном и социальной инфраструктурой. Глава сообщил, что МБУ «ДЕЗ» уже провело осмотр объекта, выявило шесть проблемных участков и отремонтировало один из них. Завершение ремонта оставшихся участков запланировано до 15 августа.

«Каждое обращение взяли в работу вместе с профильными службами. В этом году подготовим документы для вступления в госпрограмму на капитальный ремонт моста. Поручил держать ситуацию на постоянном контроле, поскольку речь идет прежде всего о безопасности людей. Благодарю жителей за активную позицию и неравнодушие», — сказал Константин Михальков.

Глава подчеркнул, что МБУ «ДЕЗ» будет следить за состоянием моста и обеспечивать его безопасность. Для этого предприятие имеет необходимые ресурсы: штат сотрудников, технику, материалы и инструменты.