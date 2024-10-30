Глава Солнечногорска наградил юных лауреатов музыкальных конкурсов

Директор школы искусств и депутат Совета депутатов Солнечногорска Светлана Лаврова познакомила главу муниципалитета Константина Михалькова с юными музыкантами. Ребята продемонстрировали игру на гуслях, что произвело впечатление на всех присутствующих. С начала 2024 года они уже завоевали 67 призов, включая Гран-при на международных и всероссийских конкурсах.

«Это потрясающий результат, который говорит о вашем мастерстве и преданности делу. Каждый из вас — гордость нашей школы искусств и пример для всех жителей округа. Солнечногорск всегда будет поддерживать наших юных звезд. Я услышал ваши мечты о новом здании для школы искусств и доске почета. Мы обязательно обсудим эти предложения», — отметил Константин Михальков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».