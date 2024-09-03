Глава Солнечногорска наградил 18 трудовых династий округа
Достижения 18 трудовых семейных династий отметили в Солнечногорске. Они сохранили преемственность поколений в выборе профессии или многие десятилетия проработали на одном предприятии.
Трудовые династии поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Им вручили памятные подарки и благодарственные письма.
«Вы — наша гордость, хранители семейных трудовых традиций и ценностей. Многие годы жизни вы отдали на благо округа и его жителей. Вы не только реализовали себя в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, промышленности, но и переняли любовь к профессии от родителей, передали ее детям и внукам», — отметил Михальков.
Некоторые семьи имеют трудовой стаж, превышающий 100 лет. Например, династия Царевых, работающих на Солнечногорском стекольном заводе, насчитывает 165 лет. Алексей Сергеевич и Маргарита Васильевна проработали на заводе 75 лет в должностях водителя и формовщицы. Их сын Николай стал наладчиком, а его жена Галина занимает пост заведующей складом. Внук Сергей начал свою карьеру на заводе в 2001 году и сейчас является начальником участка.
Династия медицинских работников Толстопятовых-Смирновых посвятила Солнечногорской больнице 122 года. Семьи Милютиных, Кукушкиных, Юговых, Жандаровых и Ивановых отдали педагогике и образованию от 80 до 111 лет, Даниловы и Кравцевы работают в этой сфере более 55 лет.
«Это призвание, это любовь всеобъемлющая к детям, которая не знает никаких границ. Все моменты, которые связаны с детьми — это сплошное счастье. Изначально в нашей профессии нужно просто любить детей. Я слежу за успехами детей и говорю, что буду работать, пока не выращу президента», — рассказала старший воспитатель школы № 4 Ольга Лескова, представитель династии Ивановых.
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