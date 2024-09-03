Глава Солнечногорска наградил 18 трудовых династий округа

Трудовые династии поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Им вручили памятные подарки и благодарственные письма.

«Вы — наша гордость, хранители семейных трудовых традиций и ценностей. Многие годы жизни вы отдали на благо округа и его жителей. Вы не только реализовали себя в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, промышленности, но и переняли любовь к профессии от родителей, передали ее детям и внукам», — отметил Михальков.

Некоторые семьи имеют трудовой стаж, превышающий 100 лет. Например, династия Царевых, работающих на Солнечногорском стекольном заводе, насчитывает 165 лет. Алексей Сергеевич и Маргарита Васильевна проработали на заводе 75 лет в должностях водителя и формовщицы. Их сын Николай стал наладчиком, а его жена Галина занимает пост заведующей складом. Внук Сергей начал свою карьеру на заводе в 2001 году и сейчас является начальником участка.