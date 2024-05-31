Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с жителями Соколово

Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в деревне Соколово. На вопросы жителей ответили руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям.

В рамках выездного приема администрации удалось решить почти 40 обращений от жителей деревни Соколово. Основные вопросы касались сферы ЖКХ, благоустройства и экологии. По части обращений ответы дали непосредственно на месте, оставшиеся — взяли в работу. По итогам их исполнения жители получат обратную связь.

«На этот раз к нам на встречу пришли 18 жителей, всего рассмотрели 38 вопросов. Подобный формат взаимодействия с жителями позволяет решить ряд актуальных вопросов на месте, так как на встрече присутствуют представители всех структурных подразделений администрации», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно. Также ежемесячно проходит встреча главы с жителями округа — записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47, а также через электронную почту: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в регионе.

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