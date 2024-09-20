Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с участником СВО

Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с бойцом специальной военной операции, приехавшим в отпуск по ранению. Алексей решил пойти добровольцем на фронт в самом начале СВО. У мужчины большая семья: жена и четверо детей в возрасте от 11 лет до 2 месяцев.

Алексей рассказал, что решение вступить в ряды бойцов специальной военной операции для него было быстрым.

«Набирали добровольческие отряды. Я решил участвовать, чтобы делать полезное дело. У меня есть в этом большой опыт. Встать на защиту родины — это важно, это наша земля, это наши граждане. Каждый мужчина должен защищать свою страну», — рассказал военнослужащий Алексей.

Во время разговора с главой Алексей попросил улучшить освещение дороги у своего дома в Солнечногорске. Константин Михальков поручил разработать проект-смету для установки новых линий и решить проблему как можно быстрее.

«Дорогу возле дома также включим в план работ на ближайшее время. Зимой будем следить, чтобы трактор ее постоянно расчищал. Боец ранее работал инструктором, знает много о стрельбе и ориентировании, поднял во время разговора очень важный вопрос о возможности открытия биатлонной секции и расширении лыжной. Поговорили и развития спорта в Солнечногорске в целом», — рассказал Константин Михальков.

По поручению главы сотрудники администрация разработает идеи по развитию детских зимних видов спорта в Солнечногорске и планируют качественно подготовить спортивные трассы и объекты к зиме.

Константин Михальков пожелал бойцу скорейшего выздоровления и отметил, что Алексею и его семье и дальше будет оказываться поддержка.

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